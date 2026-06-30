Упрощенный порядок строительства нежилых объектов продлили в Подмосковье

В Подмосковье до 1 октября продлили действие одной из временных мер поддержки бизнеса. Она освобождает застройщиков от необходимости согласовывать архитектурно-градостроительный облик при строительстве нежилых объектов площадью менее 1,5 тысячи квадратных метров.

Упрощенный порядок также распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, блокированные жилые дома, если в одном ряду расположено не более двух секций, а также на индивидуальные гаражи, автозаправочные станции, линейные сооружения и ряд других объектов.

При этом согласование архитектурно-градостроительного облика по-прежнему остается обязательным для возведения объектов социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта.

Требования к архитектурному облику зданий, включая стилистические и цветовые решения, отделочные материалы, а также размещение инженерного и технического оборудования, закреплены в правилах землепользования и застройки. В этих же документах определены территории, где получение согласования АГО является обязательным.

Ознакомиться с ними можно на геопортале Подмосковья, а также сайтах администраций муниципальных образований.

Оформление согласования доступно в электронном виде через региональный портал госуслуг. Процедура занимает до 10 рабочих дней и предоставляется бесплатно. Для подачи заявления потребуется минимальный комплект проектной документации, включающий пояснительную записку, архитектурные и объемно-планировочные решения, а для жилых объектов — также схему планировочной организации земельного участка.

По итогам рассмотрения документов Мособлархитектура принимает решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта либо направляет заявителю мотивированный отказ с рекомендациями по корректировке проектных материалов. Результат предоставления услуги поступает в личный кабинет заявителя.