Управляющие компании Подмосковья оштрафовали на более чем 11 млн рублей

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье рассмотрели 92 дела за нарушения в сфере ЖКХ. По итогам управляющим компаниям региона выписали штрафы на 11,3 миллиона рублей, рассказали в министерстве по содержанию территорий МО.

Денежные взыскания назначены из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества МКД, некачественных коммунальных услуг, нарушений в документации и нереагирования на обращения жильцов.

В ведомстве отметили, что проверки прошли в более чем 20 муниципалитетах. В их числе Балашиха, Реутов, Электросталь, Орехово-Зуево, Раменское, Люберцы и Жуковский.

Получили предупреждения 28 организаций, пять дел было отложено для выяснения обстоятельств.