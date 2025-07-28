Управляющие компании Подмосковья оштрафовали на более чем 11 млн рублей
В Подмосковье рассмотрели 92 дела за нарушения в сфере ЖКХ. По итогам управляющим компаниям региона выписали штрафы на 11,3 миллиона рублей, рассказали в министерстве по содержанию территорий МО.
Денежные взыскания назначены из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества МКД, некачественных коммунальных услуг, нарушений в документации и нереагирования на обращения жильцов.
В ведомстве отметили, что проверки прошли в более чем 20 муниципалитетах. В их числе Балашиха, Реутов, Электросталь, Орехово-Зуево, Раменское, Люберцы и Жуковский.
Получили предупреждения 28 организаций, пять дел было отложено для выяснения обстоятельств.