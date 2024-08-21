Управляющие компании Дубны проверят теплосети жилых домов к осени

Управляющие компании Дубны готовят жилые дома к отопительному сезону. Специалисты проводят промывку сетей и занимаются теплоизоляцией.

Сотрудники муниципальной управляющей компании «ЖКУ» восстанавливают тепловой контур жилых домов, проводят промывку системы теплоснабжения, опрессовку систем отопления и водоснабжения. Всего компания обслуживает 46 жилых домов.

«По домам промывки, опрессовки сделаны, есть акты, приглашали ресурсников, старших по подъезду. Система отопления проверяется на герметизацию и подготовку к включению пробных топок котельных», — рассказал заместитель директора МБУ «ЖКУ» Николай Тимошенко.

В порядок также приводят выходные группы подъездов, меняют окна. Так, в жилом доме на улице Ленина заменили двери. В течение двух месяцев также установят тамбурные двери и стеклопакеты.

Все жилые дома округа будут проинспектированы и подготовлены к отопительному сезону до 15 сентября.

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