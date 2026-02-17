Управляющей компании поручили устранить проблемы в доме в Мытищах

Выездная администрация прошла у дома 24А на 2-й Институтской улице в Мытищах. Жители пожаловались на плохую уборку и подтопление подвала.

Встречу с собственниками провел заместитель главы округа Александр Хаюров. На ней также присутствовали представители министерства чистоты региона, Совета депутатов и управляющей компании «Спутник».

«Поступили жалобы на некачественную уборку в местах общего пользования и на дворовой территории. Обсудили с жителями все вопросы, обозначили сроки работ», — рассказал Хаюров.

Управляющей компании поручили провести общее собрание собственников. На нем рассмотрят виды и объемы работ по текущему ремонту. По итогам встречи составили протокол поручений для исполнения. Все пункты взяли на контроль.