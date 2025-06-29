Управляющая организация в Подольске увеличила штат сотрудников

В Подольске количество уборщиц, дворников и мастеров выросло на 40% по сравнению с 2024 годом, а также появилась новая специальность — газонокосильщик. Это позволило оперативнее реагировать на обращения жителей и повысить качество уборки и ухода за территорией.

Управляющая компания «УК Подольск» усиливает работу по содержанию дворов и мест общего пользования многоквартирных домов. Особое внимание в летний период уделяется покосу травы: если ранее эту задачу выполняли дворники, то с 1 июня за нее отвечают специально нанятые газонокосильщики, оснащенные необходимым инвентарем и спецодеждой.

Для повышения эффективности закуплено несколько единиц малой техники — роторные косилки и мини-трактор TZR MT-110, которые уже успешно используются на практике, позволяя быстрее обрабатывать большие площади.

Кроме того, на детских и спортивных площадках ведется замена резинового покрытия, ремонт игровых элементов и восстановление металлических ограждений. Все материалы уже закуплены, работы планируется завершить до 2 июля.

Жители городского округа могут обратиться в один из 10 офисов «УК Подольск» для решения вопросов благоустройства и обслуживания.