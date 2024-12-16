Управление потребительского рынка в Мытищах стало лучшим в Подмосковье

В Мытищах подвели итоги работы управления потребительского рынка и услуг. По оценке эффективности отдел стал лучшим в Подмосковье.

Около шести тысяч предприятий работают в Мытищах — это торговые центры, рынки, объекты общепита, розничной, оптовой, нестационарной торговли. Специалисты управления ежедневно проводят рейды и проверки, мониторят социальные сети, приложения и портал «Добродел». Все жалобы отрабатываются оперативно.

«Управление совместно с нашими предпринимателями провели отличную слаженную работу. Благодаря этому взаимодействию по оценке эффективности городской округ Мытищи по вопросам потребительского рынка и услуг занимает первое место в регионе. Мы не снижаем темпы и продолжаем нашу общую работу», — подчеркнул заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.