Управление потребительского рынка в Мытищах стало лучшим в Подмосковье
В Мытищах подвели итоги работы управления потребительского рынка и услуг. По оценке эффективности отдел стал лучшим в Подмосковье.
Около шести тысяч предприятий работают в Мытищах — это торговые центры, рынки, объекты общепита, розничной, оптовой, нестационарной торговли. Специалисты управления ежедневно проводят рейды и проверки, мониторят социальные сети, приложения и портал «Добродел». Все жалобы отрабатываются оперативно.
«Управление совместно с нашими предпринимателями провели отличную слаженную работу. Благодаря этому взаимодействию по оценке эффективности городской округ Мытищи по вопросам потребительского рынка и услуг занимает первое место в регионе. Мы не снижаем темпы и продолжаем нашу общую работу», — подчеркнул заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.
Начальник управления Елена Подмаркова отметила, что впереди предстоит большая работа. Один из основных вопросов — безопасность. Специалисты устанавливают камеры видеонаблюдения на крупных торговых сетях. Уже 116 приборов работают в округе, и все они подключены к системе «Безопасный регион».
На торжественном вечере грамотами и благодарственными письмами отметили начальника управления потребительского рынка в Мытищах Елену Подмаркову, начальника отдела «УДОМС» Даниила Миронова, предпринимателей Екатерину Грымову, Валерия Кутилина, Константина Полякова и Алексея Тер-Симоняна. Награды от Совета депутатов вручили бизнесменам Борису Левицкому, Денису Иванову, Александру Елагину, Артуру Юсуфову, Сеаманду Салмаси и Рахиду Ибад Оглы Пашаеву.