Управление культуры Балашихи отметило 80-летие

Отдел культурно-просветительской работы в Балашихе учредили 19 июня 1945 года решением Исполкома местного райсовета депутатов. Его задачей стало управление и развитие библиотек, музеев, парков культуры и других учреждений, способствующих культурному обогащению населения. Сегодня управление отметило юбилей с даты создания.

В 1946 году он получил название Балашихинский районный отдел культуры. В послевоенные годы сосредоточился на повышении культурного уровня жителей региона, организуя мероприятия и поддерживая работу культурных объектов.

В 1963 году, после создания Балашихинского городского Совета депутатов трудящихся, отдел реорганизовали в городской отдел культуры. Это изменение отразило укрепление местного самоуправления и восстановление района после войны.

К 11 декабря 1991 года на базе Исполкома городского совета сформировали администрацию Балашихинского района, а отдел культуры стал ее структурным подразделением. Со временем после ряда преобразований он получил современное название — управление культуры администрации городского округа Балашиха.