Управление безопасности Подмосковья предупредило о новом виде мошенничества

Пенсионерка позвонил неизвестный мужчина и сказал, что в ее доме якобы меняют цифровое телевидение. Чтобы завершить «обновление», он попросил продиктовать код из смс. На самом деле это была мошенническая схема. В Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что злоумышленники разработали новую стратегию.

Если человек называет код, ему вскоре звонят снова — уже представляются сотрудниками «Роскомнадзора». Мошенники пугают тем, что аккаунт на портале госуслуг взломан, а на чужих людей оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Для убедительности они могут даже назвать реальные суммы вкладов и название банка.

Жителей призывают быть внимательными: никогда не сообщать личные данные и коды по телефону, кем бы ни представился собеседник. Если столкнулись с подобными действиями, необходимо сразу сообщать в полицию.