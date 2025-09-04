Управление безопасности Подмосковья научит школьников распознавать мошенников

Фото: Медиасток.рф

Главное управление региональной безопасности Московской области совместно с Министерством образования планирует проводить уроки в школах, чтобы повысить финансовую грамотность детей и уберечь их от вовлечения в мошеннические схемы. На таких встречах ребятам объяснят, как мошенники завоевывают доверие, какими способами обманывают и почему опасно верить их обещаниям.

Перед ребятами выступят представители Банка России по Центральному федеральному округу, сотрудники МВД по Московской области и специалисты в сфере экономической безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья назвал ключевые темы в работе Госсовета. По его словам, большую роль играют цифровизация и развитие госуслуг.

