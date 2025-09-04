Управление безопасности Подмосковья научит школьников распознавать мошенников

Главное управление региональной безопасности Московской области совместно с Министерством образования планирует проводить уроки в школах, чтобы повысить финансовую грамотность детей и уберечь их от вовлечения в мошеннические схемы. На таких встречах ребятам объяснят, как мошенники завоевывают доверие, какими способами обманывают и почему опасно верить их обещаниям.