Губернатор Подмосковья назвал ключевые темы в работе Госсовета

По решению президента 25 лет назад возродили Государственный Совет. Это позволило регионам напрямую поднимать важные вопросы и предлагать решения на федеральный уровень. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что для Подмосковья ключевым направлением в работе Госсовета стала цифровизация и развитие госуслуг.

Регион активно сотрудничает с Минцифры. Московская область также участвовала в создании нацпроекта, главная цель которого — внедрение эффективных цифровых решений, учитывающих потребности регионов. Совместно с коллегами Подмосковье продвигает инициативы, которые упрощают взаимодействие людей и бизнеса с государством: электронные платежки за коммунальные услуги, онлайн-договоры на обслуживание газового оборудования и единую витрину данных вместо бумажных отчетов.

«Впереди новые задачи. Уверен, что работа Госсовета будет и дальше помогать нам развивать цифровую зрелость страны и добиваться общих побед!» — подчеркнул Воробьев.

На данный момент все региональные услуги доступны онлайн, а благодаря использованию искусственного интеллекта они становятся быстрее и надежнее. Сейчас реализуют 41 ИИ-проект в сферах медицины, ЖКХ, транспорта и других направлениях. Все эти решения собрали на портале «Цифровой регион», где разместили уже более 250 кейсов из 64 субъектов России.