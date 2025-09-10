Управление безопасности Подмосковья напомнило о программе для сдачи деклараций

Все государственных и муниципальных служащих обязаны уведомлять государство о доходах, расходах, имуществе и обязательствах своей семьи. Обновленную версию программы для сдачи деклараций «Справки БК» можно скачать на официальном сайте президента России, напомнили в подмосковном управлении безопасности.

Система позволяет заполнить документ точно по стандартам и требованиям закона, а также противодействовать коррупции.

Новая версия программы стала поддерживать российскую операционную систему Astra Linux. Также в нее добавили функцию проверки справок на ошибки и несоответствия.

«Внедрение функции автоматического анализа — это в первую очередь профилактическая мера. Она позволяет своевременно выявить и устранить технические недочеты на этапе формирования декларации, что снижает количество формальных поводов для запросов и повышает качество предоставляемых данных», — прокомментировали нововведения в Управлении противодействия коррупции ГУРБ Московской области.

Появились и новые инструменты: возможность добавлять рецензии, новые марки автомобилей, адреса и банки.

В ведомстве отметили, что справки, заполненные в предыдущей версии остаются действительными, однако в дальнейшем рекомендуется использовать последнее обновление.