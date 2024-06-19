Упавшую с балкона девушку спасли в больнице Солнечногорска

Упавшая с восьмого этажа девушка поступила в Солнечногорскую больницу. Врачи сделали все возможное, чтобы пострадавшая смогла снова ходить.

Как рассказала девушка, у нее закружилась голова и она упала с балкона. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, перелом обеих костей правого предплечья, оскольчатые переломы правого и левого бедра, травму грудной клетки.

«Мы установили два аппарата внешней фиксации на бедра и провели операцию на предплечье, в ходе которой обе кости были зафиксированы с помощью пластины. Впереди у пациентки еще две операции. К сожалению, из-за травмы сразу обеих голеней пациентке придется провести в постели до четырех месяцев. По нашим прогнозам, через полгода пациентка уже сможет самостоятельно передвигаться. Полное восстановление займет от восьми месяцев до года», — рассказал травматолог Солнечногорской больницы Андрей Оверченко.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. После восстановления ее переведут в отделение реабилитации.

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