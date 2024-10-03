Упавшего с дерева подростка с переломом руки прооперировали в больнице Подмосковья

Подростка 16 лет доставили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедичекую больницу после падения с дерева. Диагностика выявила оскольчатый перелом лучевой кости.

«Сначала провели антибактериальную терапию, так как ссадина была грязной и находилась в области хирургического вмешательства. На операции устранили смещение отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнями», — рассказала травматолог-ортопед Джамиля Кукуева.

Подростка уже выписали домой под наблюдение врачей поликлиники. После срастания кости парню предстоит повторная операция для удаления металлических фиксаторов. Затем — следующий этап реабилитации и восстановления функций руки.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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