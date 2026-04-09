Компания «Упаков-Кашира» стала резидентом особой экономической зоны

Компания «УПАКОВ-КАШИРА» получила статус резидента особой экономической зоны «Кашира», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Запуск проекта намечен на 2028 год.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила: «В рамках проекта инвестор построит производственно-складской комплекс площадью не менее 5000 кв. м, где займется производством пищевой полимерной упаковки и пленки. Инвестиции в проект составят 600 млн рублей. На предприятии будет создано 90 рабочих мест».

На новом заводе будут производить полиэтилентерефталат (ПЭТ) товары — пленку ПЭТ прозрачную и цветную. Она обладает повышенной жиростойкостью, не имеет запаха, химически инертна и не вступает в реакцию с продуктами питания.

ПЭТ признан самым экологически безопасным из термопластичных полимеров с точки зрения воздействия на организм человека и возможности вторичной переработки. Это соответствует современным требованиям к упаковке и экологическим стандартам.

Подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.