Университет в Дубне запустил 3D-печать комплектующих для нужд СВО

Печать комплектующих для нужд бойцов спецоперации запустили в государственном университете «Дубна». Участие в работе принимают студенты вуза.

Сейчас к отправке уже подготовили около четырех тысяч деталей. Проект реализуют вместе с благотворительным фондом «Батальон». Он закупил 3D-принтеры и расходные материалы.

Детали создают в Центре цифрового производства университета.

Отметим, что активисты «Батальона» с самого начала спецоперации поддерживают военнослужащих. Идейным вдохновителем стала жительница Дубны Полина Васильева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».