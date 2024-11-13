Университет в Дубне запустил 3D-печать комплектующих для нужд СВО
Печать комплектующих для нужд бойцов спецоперации запустили в государственном университете «Дубна». Участие в работе принимают студенты вуза.
Сейчас к отправке уже подготовили около четырех тысяч деталей. Проект реализуют вместе с благотворительным фондом «Батальон». Он закупил 3D-принтеры и расходные материалы.
Детали создают в Центре цифрового производства университета.
Отметим, что активисты «Батальона» с самого начала спецоперации поддерживают военнослужащих. Идейным вдохновителем стала жительница Дубны Полина Васильева.
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