Универсальный препарат для защиты растений зарегистрировали в Подмосковье

Один из крупнейших производителей средств защиты растений в России «Щелково Агрохим» получил регистрационное удостоверение на новый препарат под названием «ДЕЙЗИ, СЭ». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый препарат обеспечивает тройную защиту: предупреждает болезни растений в сложных погодных условиях, лечит уже появившиеся заболевания на разных стадиях и подавляет инфекцию даже при ее высоком уровне. «ДЕЙЗИ, СЭ» подходит для многих культур — от зерновых и кукурузы до подсолнечника и сои. Препарат защищает от грибковых болезней, включая возбудителей из группы оомицетов.

Компания «Щелково Агрохим» работает уже более 26 лет и выпускает свыше 180 видов продукции, включая гербициды, инсектициды, фунгициды и другие средства. Ежегодно предприятие производит более 40 тысяч тонн готовой продукции, которая по эффективности не уступает, а часто и превосходит зарубежные аналоги.