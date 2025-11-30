Универсальную спортивную площадку открыли в Шатуре

В поселке Шатурторф округа Шатура состоялось открытие новой универсальной спортивной площадки, построенной на месте старой хоккейной коробки. Этот проект стал возможен благодаря инициативному бюджетированию, инициированному депутатом Московской областной Думы Эдуардом Живцовым.

Новая площадка оснащена современным футбольным полем с искусственным газоном, сертифицированным Российским футбольным союзом. Размеры поля соответствуют стандартам мини-футбола, что позволяет проводить здесь тренировки и турниры. На открытии площадки был организован турнир по мини-футболу с участием четырех команд из Орехово-Зуевского округа и Шатуры.

Тренер местной секции по футболу Вадим Федосеев отметил, что в секции занимаются около 30 ребят, многие из которых начали играть в футбол еще до школы. Он уверен в потенциале своих воспитанников и надеется на успехи команды в предстоящих соревнованиях.