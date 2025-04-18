Уникальный цех по производству лабораторных приборов запустили в Мытищах

На базе компании «Праймлаб» в Мытищах открыли уникальный стоклодувный цех. На предприятии изготавливают сложные лабораторные приборы.

Цех занимает площадь 250 квадратных метров.

«Объем инвестиций в проект составил 55 миллионов рублей. Так, производственные мощности предприятия увеличились с 300 до 3500 изделий в год», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сотрудники цеха выполняют пайку стекла, а также создаюрт переходники, холодильники, переходники, реакторы и вакуумные системы.

На предприятии действует собственная школа стеклодувов, где мастера обучают новичков и передают им бесценный опыт.

Компания «Праймлаб» разрабатывает и производит лабораторное оборудование.

Специалисты используют в работе новейшие системы управления и мониторинга оборудования. Продукцию у компании заказывают ведущие научно-технические вузы, фармацевтические компании и оборонные предприятия.