Уникальный токарь почти 50 лет отработал на авиазаводе в Дубне | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 15:37 Уникальный токарь почти 50 лет отработал на авиазаводе в Дубне Телеканал «360»

Читать 360 в

На машиностроительном заводе в Дубне почти полвека трудится уникальный специалист — токарь на давильном станке. Он изготавливает детали из нержавейки, дюрали и даже титана.

За полвека работы на станке токарь Олег Константинович достиг совершенства, но отрасль нуждается в молодых квалифицированных кадрах.

Реклама

Работа на давильном станке требует профессиональных навыков и руководство завода готово обучить и принять молодых специалистов.

Как сообщило руководство предприятия, оно уже больше 80 лет является лидером в области изделий авиационного назначения. Сейчас это развитый завод с современным оборудованием и серьезным соцпакетом для сотрудников.

Сейчас предприятие развивается, штат расширяется, закупаются новые станки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».