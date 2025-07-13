Уникальный спортивный проект «Звездное лето в Подмосковье» стартовал в Талдоме

В парке «Солнечный берег» в Талдоме открылся новый спортивный проект «Звездное лето в Подмосковье». Он включает тренировки, мастер-классы и игры на пляже для всех желающих. В первом фестивале приняли участие известные спортсмены: лыжник Александр Легков, баскетболист Виктор Кейру, футболист Борис Никоноров, волейболистки Дарья Павлова и Елена Федчук.

​«Великолепно провели сегодняшний день. Настоящие легенды из разных видов спорта приехали в Подмосковье, чтобы провести мастер-классы и порадовать всех отдыхающих на пляже. Было очень много детей, у которых горели глаза и зашкаливали эмоции. Что может быть лучше?» — сказал Никоноров.

Мероприятие началось с разминки от звезд, после чего прошли соревнования и мастер-классы. Дарья Павлова и Елена Федчук отметили, что рады делиться опытом с детьми и жителями, и считают такие события важными для развития спорта в регионе. В завершение состоялся волейбольный матч, розыгрыш призов и водная битва. Всего этим летом планируется пять таких фестивалей в разных округах Подмосковья.

​​«Все, что здесь происходит, это очень здорово. Лето, тепло, очень много ребят. Мы провели мастер-классы по разным дисциплинам, играли в волейбол», — добавил Легков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах голосования по благоустройству в этом году. В опросе приняли участие свыше 777 тысяч жителей региона.