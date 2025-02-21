Уникальный музей воинской славы открыли в детском саду «Сказка» в Дубне

В преддверии Дня защитника Отечества в корпусе «Росинка» детского сада «Сказка» появился необычный Музей боевой и воинской славы. Это первый подобный проект в округе, который объединяет традиционные экспонаты с интерактивными элементами — здесь есть макет вечного огня и уникальная книга памяти, страницы которой «оживают» при перелистывании.

Музей станет местом, где воспитанники будут узнавать о Великой Отечественной войне и современных событиях, связанных со специальной военной операцией. Руководитель подразделения детского сада Ольга Пономарева подчеркнула, что создание музея стало совместным решением педагогов и родителей, а его формат ориентирован на детей: ребята смогут не только смотреть, но и взаимодействовать с экспонатами.

Дети и их семьи смогут пополнять экспозицию, рассказывая о своих родственниках-участниках военных действий. Все истории сохранятся в интерактивной книге памяти. Большинство экспонатов уже переданы родителями воспитанников: медали, ордена, погоны и даже парадный китель. Все предметы можно потрогать, чтобы лучше почувствовать дух прошлого.

Дубненский отдел полиции передал музею подствольный штык-нож от автомата Калашникова, школа № 7 — знамя Победы и письмо от бойцов из зоны специальной военной операции.

Музей официально зарегистрируют в российском движении детей и молодежи «Движение первых». Глава города Максим Тихомиров отметил, что Дубна готовится к празднованию 80-летия Великой Победы, и музей станет важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения.