Научно-исследовательский центр пищевой промышленности и фармацевтики «Иван-поле» в Красногорске завершил работу над новой технологией интеллектуального моделирования заквасочных культур. Этот метод позволяет управлять взимодействием микроорганизмов во время производства термостатных продуктов.

Ферментацию прямо в потребительской упаковке ценят за сохранение полезных веществ, однако он нередко преподносит сюрпризы: вкус, плотность и кислотность могут существенно отличаться от партии к партии. Дело в том, что процессы брожения слишком сложно контролировать.

Разработка «Иван-поле» была задумана как ответ на эти технологические трудности. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что новый метод опирается на глубокий анализ метаболических цепочек, а также на принципы микробной синергии.

Теперь производители получат возможность заранее просчитать поведение культур и задать необходимые параметры ферментации с высокой точностью. Это дает стабильное качество продукции, предсказуемые органолептические показатели, а также значительно более длительный срок хранения без ухудшения вкуса или текстуры.

Кроме того, технология открывает путь к расширению ассортимента: становится возможным выпуск совершенно новых категорий термостатных продуктов с заданными характеристиками.

Центр «Иван-поле» продолжает фокусироваться на создании передовых решений для пищевой и фармацевтической отраслей, уделяя особое внимание импортозамещению и разработке продуктов будущего.