Уникальный автобус для работы в тяжелых климатических условиях создали в Мытищах

Мытищинский приборостроительный завод создал вахтовый автобус для перевозки грузов и пассажиров. Он сможет работать в тяжелых климатических условиях и на абсолютном бездорожье.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, завод специализируется на создании спецтехники для нефтегазового комплекса, силовых структур, коммунального хозяйства и других отраслей. Проект автобуса реализовали на базе грузовых габаритных шасси повышенной проходимости «БАЗ».

«В реализацию нового проекта по созданию „вахтового автобуса“ компания инвестировала пять миллионов рублей. Такой спецтранспорт станет оптимальным решением для предприятий, работающих в удаленных районах», — сказала она.