Уникальных кукол создали для новогодней премьеры в театре «Поветруля» в Дубне

Премьера новогодней сказки «По щучьему велению» состоится на сцене дома культуры «Октябрь» 29 декабря. Специально для спектакля в театре куклы, актера и маски «Поветруля» были созданы почти два десятка уникальных кукол.

Все куклы — волшебница, Емеля, его матушка, царь с царевной, самоходная печка, лесные звери-помощники — имеют самобытный характер. Создание каждой из них — увлекательный творческий процесс, в котором заняты не только художники, но и артисты, которые наделяют свой персонаж определенным темпераментом, продумывают движения и голос. Сейчас персонажей готовят к выходу на сцену. В театре куклы, актера и маски «Поветруля» идут репетиции.

Режиссер Яна Арзамасцева рассказал, что процесс создания кукол начался еще летом.

«Каждая должна родиться, как ребенок. Для этого очень важна любовь. Наши потрясающие артисты, настоящие профессионалы — и взрослые, и дети — они любят своих героев, к зрителю выходят, наполненные этим чувством. Это — главное», — подчеркнула Яна Арзамасцева.

Спектакль «По щучьему велению» пройдет 29 декабря в 18:00, 2 января в 11:00, 3 января в 11:00 и 17:00, 4 января в 14:00 и 17:00 в ДК «Октябрь» по адресу: Дубна, площадь Космонавтов, дом 1.