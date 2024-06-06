Уникальные методы микрохирургической помощи детям внедрят в МОЦОМД

Врачи МОЦОМД проходят уникальное обучение по микрохирургической помощи детям. Необходимые навыки они приобретают на базе кафедры пластической хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Хирурги, владеющие микрохирургической техникой, могут выполнить более широкий диапазон операций, значительно улучшая при этом результаты лечения больного. Данные техники применяют в реплантации отрезанных кистей рук, восполнении дефектов после удаления опухоли лоскутом на сосудистой ножке и других сложных операциях.

«На данный момент в МОЦОМД больше всего микрохирургических операций проводится у детей на кисти и верхней конечности в травматологическом отделении. В арсенале нашего центра имеется хороший операционный микроскоп, а также наборы микрохирургических инструментов», — отметил детский хирург Вячеслав Чуприков.

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