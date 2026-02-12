Уникальную упаковку показали на заводе в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил производственную площадку в Дзержинском. Предприятие «Серверк» выпускает полимерную тару и фасует агрохимию для крупнейших отечественных брендов.

Директор компании Сергей Чичин познакомил гостя с работой цехов и рассказал о планах. Завод несколько десятилетий изготавливает флаконы из пластика, а также средства бытовой химии и препараты от вредителей под собственными торговыми марками.

В прошлом году «Серверк» запатентовал уникальную разработку — полимерный флакон с двумя горловинами и дозатором. Аналогов такой упаковки в России раньше не было. Сейчас изделие уже запустили в серийное производство.

«Предприятие не останавливается в развитии и создает продукты, которых раньше не существовало на отечественном рынке. Желаю коллективу успехов — со своей стороны всегда готовы поддержать», — заявил Владимир Волков.

Летом этого года компания представит свои разработки на Международной выставке упаковочной индустрии в «Крокус Экспо».