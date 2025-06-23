Уникальную технологию производства готовых блюд внедрили на заводе в Дмитрове

Уникальную технологию производства готовой еды ресторанного уровня со сроком хранения до трех месяцев внедрили в Дмитровском округе. Нововведение начало действовать на пищевом предприятии «1-й Кулинарный» компании AlphaChef.

Секрет долгого хранения — в технологии холодной пастеризации, которая позволяет обеспечить микробиологическую безопасность блюд и сохранить их полезные свойства. Этому также способствует использование специальных упаковок — pasta-box и skin-plate. Они идеально сохраняют внешний вид и свежесть продуктов.

«За счет холодной пастеризации мы можем обогащать еду витаминами, и с этим выходить на „здоровую полку“, производить функциональное и диетическое питание для столовых, детских и медицинских учреждений. Но это может быть и классическая полноценная еда — жареная, печеная, с острыми соусами, майонезом, любыми добавками», — отметил генеральный директор генеральный директор AlphaChef Дмитрий Усов.

Действующая на предприятии уникальная концепция дает возможность не только сократить производственный цикл, но и значительно ускорить процесс приготовления блюд, а также снизить риск порчи сырья.

«Общий объем инвестиций в запуск предприятия AlphaChef в Дмитровском городском округе составил 4,5 миллиарда рублей», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания выпускает около 150 наименований продукции — от традиционных русских блюд до гастрономических новинок.

Предприятие «1-й Кулинарный» компании AlphaChef располагает собственными современными очистными сооружениями, системами охлаждения и подготовки воды, которые позволяют производству оставаться полностью автономным.

В год комплекс выпускает примерно 75 миллионов порций качественной ресторанной еды.