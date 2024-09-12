Уникальную программу ординатуры и аспирантуры запустили в НИКИ детства

Программу ординатуры и аспирантуры будущие врачи могут пройти теперь и в НИКИ детства. Любой врач сможет найти интересную тематику для себя в обучении. О том, с какими нозологиями сегодня работает институт, а также о профилях для будущих врачей рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» куратор образовательного направления НИКИ детства Елена Лошкова.

Ординатура и аспирантура — важные этапы профессионального роста врача, который учится всю жизнь. В регионе уже есть ординатура по педиатрии, но аспирантуру НИКИ детства предлагает как эксклюзивный образовательный продукт. Институт детства молод, однако за три года смог достигнуть значительных успехов как в практике, так и в теории. Там реализуется более 17 научных тем, что открывает возможности для каждого врача.

«Врач усилит свои навыки не только как доктор практикующий, но и как спикер. На последнем европейском педиатрическом конгрессе, который прошел в апреле этого года в Турции, НИКИ детства представил девять собственных докладов. Один из них занял первое место», — прокомментировала Лошкова.

Институт занимается лечением пациентов с редкими заболеваниями, включая орфанные болезни. Также в НИКИ работает уникальная лаборатория по изучению ионных каналов, которая помогает диагностировать наследственные заболевания легких.

«Также мы открыли отделение аллергологии и иммунологии под руководством профессора Андрея Продеуса. Аллергия признана пандемией 21 века, и это направление особенно актуально», — прокомментировал спикер.

В отделении внедряется биологическая терапия, а также проводятся исследования, например, изучение минеральной плотности костной ткани при бронхиальной астме. Помимо этого, институт оказывает помощь в области эндокринологии, гастроэнтерологии и ревматологии. На его базе работают уникальные центры, такие как Центр спортивной медицины, Центр генных дерматозов и Центр психоневрологии.

В НИКИ детства применяют передовые методы реабилитации, что делает институт лидером в стране среди бюджетных учреждений. Медучреждение также предоставляет врачам возможности не только для клинической работы, но и для научной деятельности.

Лошкова напомнила, что в НИКИ детства предоставляют десять бюджетных мест для ординаторов и шесть для аспирантов. Важно, чтобы специалисты имели возможность профессионального роста, что позволит улучшить качество медицинской помощи в регионе.

Ранее Андрей Воробьев наградил лучших педиатров в Подмосковье. Он поблагодарил каждого за добросовестный и многолетний труд.

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