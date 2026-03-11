Уникальную операцию на сердце провели врачи в Воскресенске

57-летнего жителя Коломны Руслана Карпенко доставили в региональный сосудистый центр Воскресенской больницы в крайне тяжелом состоянии. Пациент был экстренно направлен из приемного покоя сразу в операционную, где медики спасли ему жизнь.

Заведующий центром Гурген Айвазян рассказал, что мужчине провели стентирование коронарных артерий — сосудов сердца, от которых у него случился инфаркт миокарда.

«Пациенту уже выполняли такую операцию 11 лет назад в другом городе, после этого к врачам он не обращался, таблетки принимал нерегулярно. К нам поступил в критическом состоянии», — пояснил Гурген Айвазян.

Операция продолжалась около часа. Сложность заключалась в том, что параллельно врачи выполняли сердечно-легочную реанимацию. Несмотря на критическую ситуацию, удалось имплантировать два новых стента. Сейчас Руслан Карпенко чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Качественное проведение операции стало возможным благодаря использованию новейшего ангиографического комплекса и метода оптической когерентной томографии. Новая операционная и высокоточное оборудование появились в медицинском учреждении при поддержке Министерства здравоохранения Подмосковья.