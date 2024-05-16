Уникальную операцию мягкого кесарева сечения провели в роддоме Балашихи | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 16:25 Уникальную операцию мягкого кесарева сечения провели в роддоме Балашихи Уникальное кесарево сечение провели в роддоме Балашихи Балашихинский родильный дом

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Мягкое кесарево сечение сделали врачи пациентке Балашихинского роддома. Во время этой операции роженица помогала ребенку появиться на свет так же, как и при естественных родах.

Кесарево сечение — операция, во время которой ребенок рождается с помощью только хирургического вмешательства. Однако во время мягкого кесарева женщина тоже принимает участие в процессе родов.

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«В наш родильный дом поступила пациентка, ей предстояли вторые роды. Первые роды по акушерским показаниям закончились операцией кесарево сечение, в случае вторых родов также по медицинским показаниям, пациентка была направлена на плановую операцию кесарево сечение. Во время операции женщина принимала непосредственное участие в появлении малыша и могла потужиться для того, чтобы ребенок мог испытать родовой стресс, практически такой же, как и при естественных родах», — рассказала акушер-гинеколог Лиана Сукьясова.

Женщине сделали спинальную анестезию, это позволило уменьшить медикаментозное воздействие на малыша. При этом она могла тужиться, поскольку обезболивание не исключает полный мышечный тонус, а лишь немного его снижает. При такой операции ребенок может испытать необходимый родовой стресс.

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