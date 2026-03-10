Уникальное оборудование установили в реабилитационном центре в Солнечногорске
В социально-реабилитационном центре «Химкинский», расположенном в Солнечногорске, установили уникальное оборудование. Речь идет о вертикализаторе и так называемом «обниматоре».
Вертикализатор позволяет пациентам с нарушениями движения, в том числе с ДЦП, находиться в вертикальном положении. Устройство оснащено надежными фиксаторами и регулировками, благодаря которым тело ребенка мягко адаптируется к нагрузке, улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Время пребывания в вертикализаторе определяют индивидуально.
Не менее востребованным оказался и «обниматор», который внешне напоминает мягкое кресло с двумя большими валиками. Устройство предназначено прежде всего для детей с расстройствами аутистического спектра и нарушениями центральной нервной системы.
Регулируемые валики аккуратно обхватывают тело, создавая эффект объятий без прямого контакта с человеком, что дарит ребенку чувство защищенности и спокойствия.
«Как правило, длительность сеанса составляет от 10 до 20 минут, но точное время зависит от индивидуальных особенностей и целей занятия», — рассказала психолог и специалист по сенсорной интеграции Анна Соколова.
Вертикализаторы входят в федеральный перечень технических средств реабилитации, поэтому при наличии индивидуальной программы реабилитации их можно получить бесплатно через Социальный фонд России либо взять во временное пользование.
Что касается «обниматоров», они пока не включены в федеральный список, однако такие устройства все чаще закупают реабилитационные центры, школы и детские сады за счет грантов и региональных программ. Для домашнего использования их нередко приобретают фонды или родительские сообщества.
Занятия с использованием новых устройств в центре «Химкинский» уже прошли более 35 детей.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-496-264-9875 или по адресу: Солнечногорск, улица Пионерская, дом № 7.