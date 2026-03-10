Уникальное оборудование установили в реабилитационном центре в Солнечногорске

занятие на оборудовании обниматор и вертикализатор
Фото: занятие на оборудовании обниматор и вертикализатор/КЦСОР "Химкинский" г. Солнечногорск .

В социально-реабилитационном центре «Химкинский», расположенном в Солнечногорске, установили уникальное оборудование. Речь идет о вертикализаторе и так называемом «обниматоре».

Вертикализатор позволяет пациентам с нарушениями движения, в том числе с ДЦП, находиться в вертикальном положении. Устройство оснащено надежными фиксаторами и регулировками, благодаря которым тело ребенка мягко адаптируется к нагрузке, улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Время пребывания в вертикализаторе определяют индивидуально.

Не менее востребованным оказался и «обниматор», который внешне напоминает мягкое кресло с двумя большими валиками. Устройство предназначено прежде всего для детей с расстройствами аутистического спектра и нарушениями центральной нервной системы.

Фото: КЦСОР "Химкинский" г. Солнечногорск

Регулируемые валики аккуратно обхватывают тело, создавая эффект объятий без прямого контакта с человеком, что дарит ребенку чувство защищенности и спокойствия.

«Как правило, длительность сеанса составляет от 10 до 20 минут, но точное время зависит от индивидуальных особенностей и целей занятия», — рассказала психолог и специалист по сенсорной интеграции Анна Соколова.

Вертикализаторы входят в федеральный перечень технических средств реабилитации, поэтому при наличии индивидуальной программы реабилитации их можно получить бесплатно через Социальный фонд России либо взять во временное пользование.

Фото: КЦСОР "Химкинский" г. Солнечногорск

Что касается «обниматоров», они пока не включены в федеральный список, однако такие устройства все чаще закупают реабилитационные центры, школы и детские сады за счет грантов и региональных программ. Для домашнего использования их нередко приобретают фонды или родительские сообщества.

Занятия с использованием новых устройств в центре «Химкинский» уже прошли более 35 детей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-496-264-9875 или по адресу: Солнечногорск, улица Пионерская, дом № 7.

