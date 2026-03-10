Уникальное оборудование установили в реабилитационном центре в Солнечногорске

Фото: занятие на оборудовании обниматор и вертикализатор / КЦСОР "Химкинский" г. Солнечногорск .

В социально-реабилитационном центре «Химкинский», расположенном в Солнечногорске, установили уникальное оборудование. Речь идет о вертикализаторе и так называемом «обниматоре».

Вертикализатор позволяет пациентам с нарушениями движения, в том числе с ДЦП, находиться в вертикальном положении. Устройство оснащено надежными фиксаторами и регулировками, благодаря которым тело ребенка мягко адаптируется к нагрузке, улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Время пребывания в вертикализаторе определяют индивидуально.

Не менее востребованным оказался и «обниматор», который внешне напоминает мягкое кресло с двумя большими валиками. Устройство предназначено прежде всего для детей с расстройствами аутистического спектра и нарушениями центральной нервной системы.