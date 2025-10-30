Уникальное оборудование для космических полетов создали в Королеве

Специалисты королевского предприятия НПО измерительной техники создали бортовую аппаратуру контроля вакуума и электрофизических процессов. Оборудование российские космонавты установили на внешнюю поверхность многоцелевого лабораторного модуля «Наука» во время выхода в открытый космос.

Аппаратура используется на Международной космической станции в научном эксперименте «Импульс». Система представляет собой блок измерения напряженности постоянной и переменной составляющих электрического поля, токов натекания, напряженности переменных и импульсных магнитных полей, степени вакуума.

Для надежной работы в экстремальных условиях космоса в состав приборов входят электрообогреватели, которые включаются при температуре ниже 15 градусов. Аппаратура покрыта специальной экранно-вакуумной теплоизоляцией с отверстиями для работы датчиков. Чтобы защитить измерительный электрод от солнечного излучения, специалисты из Королева нанесли на него специальное золотое покрытие.

Главный конструктор НПО ИТ Андрей Рогожин рассказал, что данные, которые получат в ходе эксперимента, будут использованы при проектировании более стойкой бортовой аппаратуры и для разработки защиты спутников.