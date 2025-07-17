Умный светофор заработал в микрорайоне Львовский в Подольске

Умный светофор начал работать на пересечении улицы Московской с трассой А-107. Здесь безопасность дорожного движения теперь контролирует адаптивное устройство.

Светофор автоматически подстраивается под текущую обстановку на дороге, меняя длительность световых сигналов в зависимости от интенсивности потока машин. Система использует камеры, датчики и программное обеспечение для анализа дорожной ситуации в реальном времени.

Благодаря интеллектуальному светофору повысится безопасность на дороге и снизится уровень стресса водителей из-за пробок.

Трасса А-107 («Московское малое кольцо») проходит через Львовский и соединяет ключевые направления Московской области. На участке активно развивается дорожная сеть, включая планы по строительству развязок и эстакад.

Пробки на пересечении с улицей Московской ранее были частым явлением. Установка умного светофора позволила оптимизировать трафик.