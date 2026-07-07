«Умные остановки» с зарядками для гаджетов появятся в Подмосковье в 2027 году

На следующий год анонсировано появление «умных остановок», где жители Подмосковья смогут зарядить гаджеты. Генеральный директор «Мосавтодора» Казбек Хадиков в программе «Интервью 360» рассказал, что такие объекты планируется внедрять поэтапно, начиная со следующего года, в рамках долгосрочной программы развития остановочной инфраструктуры.

Говоря об обустройстве остановок общественного транспорта, он отметил, что задача ведомства — создавать комфортные условия для пассажиров. В приоритете — возможность видеть расписание в реальном времени и получать другую социально значимую информацию.

«Сейчас мы совместно с Министерством транспорта определяемся, с каким вариантом оформления и функционального наполнения будем реализовывать проект. Наша задача — сделать остановку современной и удобной», — подчеркнул спикер.

Он также добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с производителями автопавильонов и вендинговых компаний.

О велосети

Параллельно в регионе развивается сеть веломаршрутов.

«На муниципальной и региональной сети уже есть ряд велодорожек, которые проходят как вдоль автомобильных дорог, так и на некотором отдалении от них», — добавил Хадиков, подчеркнув, что, если требуется ремонт велодорожки или замена покрытия, ведомство берет эти работы под свой контроль.

Полную версию интервью смотрите в выпуске.