Умные камеры в Подмосковье выявили 1,6 тысячи нарушений на стройках

Камеры с искусственным интеллектом помогли выявить свыше 1,6 тысячи инцидентов на подмосковных стройках с октября 2023 года. Они способны распространять увеличение этажности здания, наличие рабочих и технике на объекте и другие нарушения.

Для контроля за стройплощадками в Подмосковье используют 246 камер системы «Безопасный регион», рассказали в областном Мингосуправления.

Нейросеть способна определять с точностью в 93% 22 класса данных, в том числе наличие или отсутствие строителей на площадке, отсутствие касок на рабочих и многое другое.

Самым частым нарушением оказалось отсутствие на площадке рабочих в течение пяти дней. Камеры выявили 361 такой случай. Кроме того, искусственный интеллект определил 162 случая остановки прогресса строительства.

«Благодаря ИИ контролю сократилось время реакции на проблемы при строительстве, уменьшилось количество домов, сдаваемых с задержкой, а также сократилось количество несчастных случае на стройке», — отметили в министерстве.