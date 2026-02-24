Умные камеры насчитали более 4,9 млн посетителей в спорткомплексах Подмосковья

Камеры с искусственным интеллектом установили в 200 спортивных объектах Подмосковья. Они насчитали более 4,9 миллиона посетителей с начала года.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, умные камеры анализируют загрузку спортивных комплексов ежечасно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно. Информация поступает в систему «Мой спорт» и выводится на дашборд.

«Если раньше использовали бумажные отчеты, которые могли не совсем соответствовать действительности, то сейчас данные точные, актуальные, автоматизированные», — отметили в министерстве.

ИИ-контроль помогает определить, когда спортивный объект перегружен или пустует, чтобы скорректировать расписание и построить новые комплексы там, где они наиболее востребованы.