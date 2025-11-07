Умные камеры начнут следить за снегом и наледью на крышах в Подмосковье

В Подмосковье этой зимой за снегом и наледью на крышах и балконах домов будет следить ИИ с помощью камер «Безопасного региона». Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Встроенная в камеру технология способна делать фото и анализировать снимки. Если на них видны нарушения, то кадры переходят на проверку специалистам. При подтверждении управляющую компанию обязуют устранить проблемы.

ИИ умеет распознавать не только фото с камер, но и снимки, которые передают УК через приложение «Проверки Подмосковья».

По данным Мингосуправления Подмосковья, сейчас нейросети распознают данные с более тысячи камер системы «Безопасный регион». Свыше 21 тысячи домов контролируются в «Проверках Подмосковья».