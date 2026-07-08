Умные датчики установили в котельных Красногорска

В Красногорске на смену старым приборам учета приходят автоматизированные системы мониторинга. Масштабная работа ведется в рамках областной программы Министерства энергетики.

В пяти котельных новое оборудование уже установлено. Оно работает в тестовом режиме. Еще на семи объектах жилищно-коммунального хозяйства монтаж завершат к середине сентября.

Умные датчики в режиме реального времени контролируют работу котельной. Все показатели -о расход, температура и давление в сети — передаются операторам в диспетчерскую службу. Специалисты видят любые отклонения в работе объектов ЖКХ и в случае нештатной ситуации отправляют на место аварийную бригаду.

Главная задача обновления — сделать подачу тепла и горячей воды бесперебойным даже в часы пикового разбора.