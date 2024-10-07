Умные автомобили в Подмосковье обучили новым функциям

Теперь система искусственного интеллекта в Московской области не только фиксирует накопления мусора на контейнерных площадках и граффити на стенах многоквартирных домов, но и отслеживает случаи неправильной парковки у мусорных баков. Это касается ситуаций, когда автомобилисты оставляют свои машины рядом с контейнерами, тем самым блокируя подъезд для мусоровозов, что приводит к срыву графика вывоза мусора.

Так, умный автомобиль регистрирует государственный номер нарушителя. После этого ему выписывается постановление об административном правонарушении, а затем владельцу автомобиля приходит штраф в размере пяти тысяч рублей через портал госуслуг.

Зампред правительства Московской области и министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что с наступлением зимнего периода одна из главных задач ведомства заключается в обеспечении доступа мусоровозов к контейнерным площадкам.

Министр подчеркнул, что в дополнение к установке камер системы «Безопасный регион» продолжается цифровизация других систем. Благодаря новым возможностям умных автомобилей, борьба с неправильной парковкой станет более эффективной. Маршруты для мусоровозов теперь формируются с учетом мест, где ранее было зафиксировано наибольшее количество нарушений.

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