Умные автомобили с ИИ начали фиксировать дефекты рекламы в Подмосковье

Функционал мобильных комплексов с ИИ, которые следят за чистотой в Подмосковье, расширили. С ноября машины министерства по содержанию территорий региона стали фиксировать нарушения в содержании уличных баннеров, рекламных и информационных вывесок.

ИИ-патруль умеет находить дефекты конструкций, неисправность их подсветки и загрязненные вывески. Машины делают это во время объезда — встроенные в них камеры просматривают поток видеоматериалов и фиксируют объекты.

Нарушителя устанавливают с помощью запроса в Росреестр. Постановление по делу приходит Почтой России или уведомлением на «Госуслуги».

«Всего у нас шесть „умных“ автомобилей. Сейчас приняли решение актуализировать все маршруты движения. Проанализировали адреса, по которым поступает больше всего обращений от жителей. Также планируем максимально учесть все приоритетные объекты», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В министерстве по содержанию территорий регионы напомнили, что штраф для юридических лиц за подобные недочеты могут составлять от 100 до 120 тысяч рублей.