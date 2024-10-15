Умная операционная с роботом появилась в МОНИИАГ

В Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии начала работать новая операционная с робот-ассистированной системой да Винчи. Хирурги смогут проводить здесь малотравматичные операции с максимальной точностью, управляя всеми системами в режиме реального времени.

В Минздраве Подмосковья рассказали, что главным преимуществом операционной является оптимизация процесса. Врачи могут управлять оборудованием, инженерными системами, видеонаблюдением и архивированием материалов в одном месте, в режиме реального времени.

Министр Алексей Сапанюк отметил, что сейчас в Подмосковье работают две роботизированные системы да Винчи — в Воскресенской больнице и МОНИИАГ. Третий робот поступил в новый ДКЦ имени Рошаля.

«Интеграция роботического комплекса с операционной предоставила высококлассной команде подмосковных хирургов новые возможности. Теперь они могут управлять работой всех подсистем по принципу умного дома и транслировать эндоскопическое оперативное вмешательство в 3D-формате и Full HD качестве», — отметил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

С помощью робота да Винчи в институте выполнили уже 1,5 тысячи операции. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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