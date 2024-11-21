Количество рейсов увеличили на городских маршрутах в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Администрация округа Мытищи обсудила на совещание улучшение качества обслуживания пассажиров общественного транспорта. Перед встречей был проведен анализ обращений граждан Мытищ, поступивших за последние 10 месяцев.

Директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков представил муниципальную сеть протяженностью в 586,6 километров. Около 30 регулярных маршрутов функционируют на ней ежедневно. Участники совещания отметили, что количество обращений уменьшилось. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая акцентировала внимание на том, что комфорт и безопасность граждан должны быть в приоритете.

Мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров реализовали в следующих транспортах: с 1 июня изменили расписание маршрута № 26 «Станция Мытищи — Чиверево», увеличив количество подвижного состава с восьми до 10; с 6 ноября скорректировали расписание маршрута № 502 «Пироговский — Москва (метро Медведково)», увеличив количество рейсов с 96 до 108; на маршруте № 13 количество автобусов малого класса увеличили с 18 до 20; на маршруте № 1295к семь автобусов среднего класса заменили на шесть автобусов большого класса; на маршруте № 30к количество транспортных единиц увеличили с пяти до восьми; по маршруту № 8к обновили шесть транспортных единиц; на маршруте № 16к увеличили вместимость и количество автобусов; на маршруте № 1294к добавили два автобуса среднего класса; изменили схему маршрута № 27к с переносом начального остановочного пункта к месту формирования пассажиропотока жилого комплекса «Мытищи Парк».

Работы по улучшению транспортного обслуживания и комфорта населения продолжаются. Планируется, что с 1 декабря на маршруте № 1 начнут курсировать еще 14 автобусов большого класса; с 30 ноября маршрут № 18к продлят до жилого комплекса «Мытищи Парк»; в течение недели будет проведен мониторинг пассажиропотока на маршрутах № 1294к и № 1295к, а также рассмотрят маршрут № 34 с целью увеличения подвижного состава.

Повторную встречу по этой теме запланировали через месяц.

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