Количество рейсов увеличили на городских маршрутах в Мытищах

Директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков представил муниципальную сеть протяженностью в 586,6 километров. Около 30 регулярных маршрутов функционируют на ней ежедневно. Участники совещания отметили, что количество обращений уменьшилось. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая акцентировала внимание на том, что комфорт и безопасность граждан должны быть в приоритете.

Мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров реализовали в следующих транспортах: с 1 июня изменили расписание маршрута № 26 «Станция Мытищи — Чиверево», увеличив количество подвижного состава с восьми до 10; с 6 ноября скорректировали расписание маршрута № 502 «Пироговский — Москва (метро Медведково)», увеличив количество рейсов с 96 до 108; на маршруте № 13 количество автобусов малого класса увеличили с 18 до 20; на маршруте № 1295к семь автобусов среднего класса заменили на шесть автобусов большого класса; на маршруте № 30к количество транспортных единиц увеличили с пяти до восьми; по маршруту № 8к обновили шесть транспортных единиц; на маршруте № 16к увеличили вместимость и количество автобусов; на маршруте № 1294к добавили два автобуса среднего класса; изменили схему маршрута № 27к с переносом начального остановочного пункта к месту формирования пассажиропотока жилого комплекса «Мытищи Парк».

Работы по улучшению транспортного обслуживания и комфорта населения продолжаются. Планируется, что с 1 декабря на маршруте № 1 начнут курсировать еще 14 автобусов большого класса; с 30 ноября маршрут № 18к продлят до жилого комплекса «Мытищи Парк»; в течение недели будет проведен мониторинг пассажиропотока на маршрутах № 1294к и № 1295к, а также рассмотрят маршрут № 34 с целью увеличения подвижного состава.

Повторную встречу по этой теме запланировали через месяц.

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