Улицы Селятина практически полностью освободили от фур | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:05 Улицы Селятина практически полностью освободили от фур Съемки жителей Селятина

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Развитие агрологистического хаба в поселке Селятино привело к значительному увеличению потока грузового транспорта в населенном пункте. Ранее местные жители жаловались на пробки из-за фур. Сейчас улицы практически полностью разгрузили от грузового транспорта, обеспечив беспрепятственный проезд машин.

На данный момент пробок в поселке практически нет, на улицах дежурят наряды ДПС. Вчера, 26 апреля, в районе поселка были пробки: автомобили стояли в два-три ряда. Сейчас транспорт едет в одном ряду.

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Самые большие проблемы были у жителей Промышленной улицы. Здесь фуры парковались вдоль жилых домов. Также были загружены улицы Спортивная, Теннисная и Клубная. К 14 часам сегодняшнего дня все они практически разгружены, а движение транспорта восстановлено.

Жители города делятся фото и видео, подтверждающие, что проблема транспортного коллапса практически решена.

Напомним, в Селятине реализуется проект экспортно ориентированного агрологистического индустриального хаба. Деятельность по созданию оптово-распределительного центра, транспортно-логистического комплекса и индустриального парка осуществляется в рамках постановления правительства Московской области.

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