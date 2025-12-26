Улицы полностью украсили к Новому году в Химках

Химки полностью подготовились к встрече Нового года — парки, скверы, дворы и главные улицы округа украсили праздничной иллюминацией и тематическим декором. Вдоль городских дорог разместили более 150 световых инсталляций с зимними мотивами — снежинками, фонариками и фигурами хоккеистов.

Для создания волшебной атмосферы установили более 660 флагов, 56 световых фигур и новогодних композиций, а также оформили сцены для праздничных мероприятий.

Для юных химчан организована специальная программа: в пяти городских парках работает почта Деда Мороза, где дети могут отправить письма с заветными желаниями. В выставочном комплексе «Артишок» открыта резиденция главного зимнего волшебника с красочной фотозоной.

Яркие украшения также появились на фасадах многоквартирных домов, социальных, спортивных и образовательных учреждений.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, преображенный к Новому году город радует химчан. Округ засиял яркими огнями и новогодними символами, это по-настоящему создает волшебную атмосферу и предвкушение праздника для всех жителей.