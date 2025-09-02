Улицы Балашихи украсили в преддверии 195-летия города

Городской округ Балашиха 6 сентября отметит 195-ю годовщину со дня основания. В преддверии праздника улицы и площади города преобразились благодаря ярким украшениям и инсталляциям, создающим торжественную атмосферу.

Центральные улицы украшены праздничным декором: напротив здания администрации оформлены опоры освещения, а на площади у Ледового дворца «Арена Балашиха» появились красочные флаговые композиции. Здесь же открылась ярмарка, где представлены сувениры и продукция от фермеров из разных уголков России.

Особое внимание уделено благоустройству микрорайонов города — Железнодорожного, Северного, Зари и Кучино. Праздничное оформление затронуло и ключевые локации, где пройдут основные мероприятия юбилея.

В честь 195-летия Балашихи запланирована насыщенная программа на нескольких площадках: в парках «Пехорка» и Пестовский, а также в Ольгинском и Вишняковском лесопарках. Жителей и гостей города ждут яркие события, концерты и развлечения для всех возрастов.