Улицу Угольную в Мытищах реконструируют в 2025 году

Улицу Угольную в Мытищах начали реконструировать. Работы проведут на участке протяженностью 1,4 километра. Проект завершат в четвертом квартале года, рассказали в региональном Минтрансе.

Как сообщили в региональном Минтрансе, работы проведут от примыкания к Пироговскому шоссе до улицы Угольной д. 1. Там обустроят четыре полосы движения и пешеходные зоны. Благодаря этому улучшится транспортная доступность микрорайона Олимпийского и строящихся жилых кварталов.

«В настоящий момент строители уже приступили к устройству локальных очистных сооружений, также ведется устройство земполотна на разворотной петле в районе примыкания к улице Стрельбище Динамо», — сказали в ведомстве.

В Мытищах также продолжают строительство нового моста через реку Клязьму и реконструкцию Осташковского шоссе. Кроме того, на пересечении улицы Мира и Волковского шоссе появится путепровод с бессветофорным движением. Завершить эти работы планируют до 2028 года.