Улицу поселка в Люберцах назовут в честь директора птицефабрики

Одну из улиц поселка Мирный назовут в честь легендарного жителя поселка Томилино Михаила Брыксина. С такой просьбой обратились в совет депутатов округа ветераны.

Глава совета Владимир Ружицкий вместе с депутатом Московской областной думы Лидией Антоновой провел прием граждан. В нем приняли участие также представители администрации, общественной палаты, местного отделения партии «Единая Россия» и депутаты.

Мария Шмаева из Томилина от имени старожилов поселка обратилась с вопросом об увековечивании памяти директора птицефабрики. Совет депутатов принял решение назвать одну из новых улиц поселка Мирный в честь Михаила Брыксина.

Владимир Ружицкий рассказал, что другими темами обращений жителей округа были проблемы благоустройства, подготовки к зиме и несанкционированной уличной торговли.

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