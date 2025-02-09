Улице в Люберцах присвоили имя Владлена Татарского

В Люберцах увековечили память военкора Максима Фомина (Владлена Татарского). В его честь назвали улицу в поселке Мирный.
«Максим Фомин — истинный патриот нашей родины, который боролся за освобождение Донбасса, отстаивал интересы Отечества. Он был настоящим народным героем. Вечная память», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
По его словам, идею с названием улицы в честь военкора, погибшего в результате теракта, предложили ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также участники СВО.
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