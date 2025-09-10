Уличный турнир по стритболу прошел в Черноголовке

В наукограде прошли соревнования по стритболу, собравшие как местных любителей баскетбола, так и спортсменов из других городов Московской области. По словам организаторов, турнир стал настоящим праздником спорта, объединив десятки игроков.

Местом проведения соревнований стало Южное озеро. В турнире приняли участие 23 команды, сформированные из юношей и девушек. Общее количество участников достигло 92 человек. По итогам соревнований бронзовые медали и памятные призы завоевала команда юношей из Черноголовки.

«Спортсмены показали достойную игру, проявив волю к победе и продемонстрировав высокий уровень подготовки. Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями, памятными статуэтками и грамотами», — сообщили организаторы соревнований.

Кроме того, особое внимание было уделено индивидуальным достижениям. Судейская коллегия определила лучших игроков в каждой команде, подчеркнув их вклад в командную игру.