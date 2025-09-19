Уличный концерт городского духового оркестра прошел в Королеве
В четверг, 18 сентября, сквер у проходной РКК «Энергия» вновь наполнился мелодичными звуками. На обновленной площадке общественного пространства состоялся концерт Королевского духового оркестра.
Под управлением талантливого дирижера Максима Федорова музыканты представили программу, состоящую из любимых всеми композиций.
Вечер украсили известные произведения: задорный марш «Эти дни не смолкнет слава», зажигательная «Лето в стиле латино» и романтичный вальс «Рио-Рита».
Для посетителей сквера выступление оркестра стало приятной неожиданностью и прекрасным поводом отдохнуть от хлопот. Жители смогли погрузиться в атмосферу живой музыки, насладиться любимыми мелодиями.
Мероприятие подчеркнуло уникальность культурного досуга, который доступен каждому жителю города, сделав этот вечер особенным и запоминающимся.
