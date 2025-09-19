Уличный концерт городского духового оркестра прошел в Королеве

В четверг, 18 сентября, сквер у проходной РКК «Энергия» вновь наполнился мелодичными звуками. На обновленной площадке общественного пространства состоялся концерт Королевского духового оркестра.

Вечер украсили известные произведения: задорный марш «Эти дни не смолкнет слава», зажигательная «Лето в стиле латино» и романтичный вальс «Рио-Рита».

Под управлением талантливого дирижера Максима Федорова музыканты представили программу, состоящую из любимых всеми композиций.

Для посетителей сквера выступление оркестра стало приятной неожиданностью и прекрасным поводом отдохнуть от хлопот. Жители смогли погрузиться в атмосферу живой музыки, насладиться любимыми мелодиями.

Мероприятие подчеркнуло уникальность культурного досуга, который доступен каждому жителю города, сделав этот вечер особенным и запоминающимся.